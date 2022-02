Pnrr: Carfagna, proroga bandi economia circolare aiuta Sud, scriverò a presidenti di Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Scriverò ai presidenti di Regione del Sud e all’Anci perché si adoperino per utilizzare al meglio la proroga di un mese ai bandi per l’economia circolare, stabilita oggi dal Mite dopo un tavolo tecnico avuto stamane tra gli uffici del collega Cingolani e quelli del ministero per il Sud. Lo spostamento di oltre un mese dei termini di presentazione delle domande consente una più larga partecipazione delle aziende e delle pubbliche amministrazioni del Sud: l’occasione non può essere persa". Lo afferma il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna dopo la decisione del Mite di prorogare dalla metà di febbraio alla metà di marzo le scadenze dei bandi Pnrr destinati all’economia circolare. "Il Mezzogiorno - prosegue Mara Carfagna - ha una storica carenza nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti, che ha dato origine a ripetute emergenze anche in tempi recenti, e intendo fare il massimo perché gli investimenti del Pnrr siano utilizzati fino in fondo. A breve intendo convocare un tavolo con i presidenti di Regione per mettere a fuoco, e superare, eventuali criticità che hanno impedito finora una più massiccia partecipazione ai bandi di Comuni e imprese del Sud". (Rin)