India-Australia: firmato protocollo su turismo e annunciato accordo commerciale provvisorio

- L’India e l’Australia hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore del turismo. Il documento è stato siglato oggi a Nuova Delhi da Piyush Goyal, ministro del Commercio e dell’Industria indiano, e Dan Tehan, ministro del Commercio, del turismo e degli investimenti australiano. I due Paesi avevano già sottoscritto un protocollo settoriale nel 2014, scaduto nel 2019, e istituito un gruppo di lavoro congiunto. Nel 2019, ovvero prima della pandemia di coronavirus, stando a quanto riferisce un comunicato del ministero del Commercio indiano, l’Australia era al quarto posto tra i Paesi di provenienza dei turisti internazionali in arrivo in India e contribuiva al 3,4 per cento del mercato. Quell’anno 367.241 australiani visitarono l’India e 589.539 indiani l’Australia. L’India ha protocolli d’intesa sul turismo con 45 Paesi. (segue) (Inn)