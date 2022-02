I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: Onu indaga su nave turca ormeggiata lungo porzione di costa controllata da al Shabaab - Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite sta indagando sulla nave turca The Anatolian, rimasta attraccata nei pressi di una porzione delle coste somale controllata dal gruppo jihadista al Shabaab. Secondo il sito di monitoraggio "Nordic Monitor", la nave è rimasta ormeggiata per circa 24 ore in una zona che non è controllata dalle forze di sicurezza somale e dove al Shabaab dispone di una propria roccaforte marittima situata a 30 chilometri nell'entroterra, nella località di Ali Gaudud. Secondo gli esperti Onu citati dal sito somalo "Garowe Online", a bordo dell'Anatolian - di proprietà e gestione della società Mavi Deniz Tasimaciligi ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi, con sede a Istanbul - ci sarebbero delle persone coinvolte in un attacco condotto il 13 agosto 2021, ma il governo turco non ha risposto alle richieste di informazioni avanzate dalle Nazioni Unite. La carta di navigazione mostra che è la nave è partita da Fethiye, nella provincia meridionale di Antalya, e ha soggiornato vicino all'area controllata da al Shabaab dal 12 al 13 agosto 2021. Secondo il registro commerciale, la nave è di proprietà della famiglia di un uomo d'affari chiamato Erdal Tumsek e la società da lui guidata avrebbe cambiato nome prima di presentare domanda di fallimento nel febbraio 2019. (segue) (Res)