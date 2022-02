I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa d'Avorio: Cpi respinge richiesta di risarcimento dell'ex ministro assolto Blé Goudé - L'ex ministro della Gioventù della Costa d'Avorio, Charles Blé Goudé, non riceverà alcun risarcimento per i circa otto anni trascorsi all'Aia, sede della Corte penale internazionale (Cpi), mentre era in corso il processo a suo carico per crimini contro l'umanità, imputazione dal quale è poi stato assolto. Lo hanno deciso i giudici della Cpi, riferisce "Rfi", respingendo cosi la richiesta di Blé Goudé di ricevere un risarcimento danni di quasi 820mila euro per il periodo trascorso nei Paesi Bassi. Assolto a fine marzo scorso dall'accusa che lo legava all'ex capo di Stato Laurent Gbagbo, ugualmente assolto, Blé Goudé non è stato ritenuto dalla Corte vittima di un procedimento abusivo né di errore giudiziario e per questo non avente diritto ad un risarcimento danni. Ad oggi entrambi gli assolti non possono ancora lasciare i Paesi Bassi per mancanza di passaporto, documento che le autorità ivoriane non hanno rilasciato. “Una situazione che sfugge al controllo della Corte”, hanno commentato i giudici, aggiungendo che le condizioni imposte dai Paesi Bassi, che accettano l'ex detenuto nel loro territorio senza che questi abbia status, documenti né previdenza sociale, non sono né colpa della Corte né del pubblico ministero. Pur respingendo anche su questo punto le domande di risarcimento, i giudici hanno comunque chiesto alla cancelleria "di aiutare il ricorrente a tornare rapidamente in Costa d'Avorio", e nel frattempo, di ottenere dai Paesi Bassi la revoca, almeno parziale, dei provvedimenti inflitti agli assolti. Fino ad allora, Charles Blé Goudé è tenuto all'obbligo di firma presso la polizia olandese ogni settimana. (segue) (Res)