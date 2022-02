I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: governo, Unhcr indaghi su 5 migranti morti assiderati al confine tra Grecia e Turchia - Il governo federale della Somalia ha esortato l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) ad indagare immediatamente sulla morte di cinque migranti somali trovati morti assiderati lungo il confine tra Grecia e Turchia all'inizio di questo mese. "Il governo federale della Somalia è stato purtroppo informato che i migranti trovati morti congelati lungo il confine greco-turco includevano cinque cittadini somali. Il governo federale della Somalia è profondamente addolorato per la tragica perdita delle persone che stiamo piangendo questa settimana. Il governo federale della Somalia porge le sue sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime", afferma il ministero degli Esteri somalo in un comunicato in cui esorta i paesi interessati e l'Unhcr ad indagare sulle circostanze della morte dei cittadini somali. Il ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, ha affermato che 12 migranti "respinti" dalla Grecia sono morti per congelamento nella provincia nord-occidentale di Edirne. I media e i funzionari turchi accusano spesso la Grecia di respingere i migranti nelle acque vicine alla Turchia. Nel dicembre 2020 Soylu aveva già accusato la Grecia di "torturare" e "assassinare" i migranti attraverso la politica dei respingimenti. La Grecia, da parte sua, ha sempre negato tali accuse. (segue) (Res)