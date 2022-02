I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud Sudan: Onu, Paese rischia di risprofondare nella guerra civile a causa dei ritardi in attuazione accordo di pace - Il Sud Sudan potrebbe risprofondare nella guerra civile a causa dei ritardi nell'attuazione dell'accordo di pace del 2018 che ha posto fine a quasi sei anni di conflitto. È l'allarme lanciato da una delegazione delle Nazioni Unite in visita nel Paese, che ha denunciato dei ritardi nell'attuazione dei pilastri dell'accordo di pace del 2018 tra cui l'adozione di una nuova Costituzione, la pianificazione delle elezioni, l'integrazione dei ribelli nell'esercito nazionale e l'istituzione di un tribunale per processare gli autori di atrocità. Il team delle Nazioni Unite, secondo quanto riferito dai media locali, ha incontrato funzionari governativi, sfollati e vittime di violenze sessuali, alcuni dei quali hanno affermato di essere stati attaccati dalle truppe governative. Decine di migliaia di persone sono state uccise e milioni sono state sfollate nel conflitto civile sud sudanese, scoppiato nel dicembre 2013. (Res)