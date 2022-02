I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano: operai precipitano con ascensore in viale Monza, uno è morto e l’altro è grave - Poco prima delle 14 di oggi due operai sono rimasti coinvolti in un grave infortunio sul lavoro in un palazzo al civico 2 di viale Monza. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso: uno dei due, un giovane di 26 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Niguarda, mentre l’altro, un uomo di 55 anni, è deceduto. Secondo le prime ricostruzioni i due sarebbero precipitati da venti metri di altezza insieme all’ascensore nel quale stavano effettuando dei lavori. Sul luogo, oltre ai mezzi dell'Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia per verificare la dinamica dell'incidente. (segue) (Rem)