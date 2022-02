I fatti del giorno - Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Fontana, oggi è l'inizio della fine di questa maledetta epidemia, grazie ai vaccini - Oggi è l'inizio della fine di questa maledetta epidemia. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione della Casa di comunità di Leno (Bs) commentando la caduta, da oggi, dell'obbligo di indossare mascherine all'aperto. “La vedo come un messaggio di grande speranza che deve giungere a tutti i nostri cittadini, la vedo come un momento in cui finalmente l'impegno da parte delle nostre strutture e di tutti i cittadini trova finalmente una risposta”, ha proseguito Fontana sottolineando che “se facciamo questi passi avanti lo dobbiamo alle vaccinazioni e i cittadini sono stati i principali interpreti”. La Lombardia, ha concluso il presidente “è la prima al mondo, ci segue il Giappone, come percentuale di terze dosi booster già inoculate”. (segue) (Rem)