I fatti del giorno - Milano (3)

- Lavoro: Giana (Atm), 650 nuove assunzioni nel 2022, valutiamo finanziamento patenti e aiuti per trovare casa - Assumere 650 nuove persone con la possibilità di finanziare, anche a fondo perduto, le patenti necessarie a svolgere il mestiere e, eventualmente, contribuire in vario modo a trovare soluzioni abitative a Milano. Questo è l'obiettivo per il 2022 illustrato dal direttore generale di Atm, Arrigo Giana, nel corso della Commissione Consiliare congiunta Controllo Enti Partecipati e Mobilità, Ambiente del Comune di Milano. L’azienda di trasporto pubblico di Milano, infatti, come ha spiegato il direttore generale, affronta due problemi in particolare nel ricercare il personale: la barriera all’entrata rappresentata dalla patente ad hoc e dalla certificazione aggiuntiva che abilita al trasporto passeggeri, che insieme comportano una spesa iniziale per il lavoratore di circa 3000 euro ed il problema legato al prezzo delle abitazioni, particolarmente sentito a Milano, che spesso - ha spiegato Giana - “può essere una barriera soprattutto per chi proviene da quel bacino che è sempre stato una fonte costante di assunzioni che sono state tipicamente alcune regioni meridionali come Campania, Puglia e Sicilia”, dove costo della vita e delle abitazioni sono sensibilmente più bassi. Da qui, ha proseguito Giana, l’idea di finanziare le patenti necessarie a lavorare per l’azienda, “chiedendo in cambio – ha però precisato il dg - una permanenza minima in Atm che consenta all'azienda in parte di ammortizzare il costo che sostiene per far acquisire queste certificazioni”. “Sul tema dell’housing – ha infine concluso Giana -, che è molto più complesso e ovviamente anche più ampio in termini di possibili soluzioni, noi abbiamo fatto delle convenzioni con strutture di pensionati universitari che in questi due anni di Covid in particolare e sono stati molto poco frequentati. Stiamo valutando ulteriori attività legate alla possibilità dell'azienda in qualche modo di fungere da camera di compensazione tra un’offerta di mercato di case a prezzi accessibili e la domanda che viene generata in particolare dalle nuove assunzioni su target di personale giovane, che ovviamente ha necessità di sistemazione di alloggi anche a metrature ridotte”. (segue) (Rem)