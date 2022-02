I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- San Siro: al via raccolta firme per dire no al nuovo stadio e per salvaguardare il Meazza - Il comitato "Referendum x San Siro" ha iniziato oggi una raccolta firme per due proposte di quesito referendario contro la costruzione di un nuovo stadio e per salvare il Meazza dall'abbattimento. "Un quesito abrogativo per cancellare dall'ordinamento del Comune la delibera di Giunta del 5 novembre scorso che dichiara di pubblico interesse il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan e un secondo quesito propositivo in cui si chiede al Comune di deliberare per mantenere lo stadio Meazza come è ora, evitando consumo di suolo e chiedendo un piano area più ampio che comporti la rigenerazione del quartiere", ha spiegato l'avvocato Veronica Dini del comitato oggi durante una conferenza stampa in Piazza della Scala, proprio davanti a Palazzo Marino. Sono già state raccolte 199 firme, l'obiettivo è di raggiungere quota mille entro il 5 marzo. Dopo ulteriori 120 giorni, che partono dal via libera dei garanti, serviranno altre 14mila firme, raccolte online o attraverso banchetti che verranno organizzati in tutta Milano. Il voto è aperto ai soli cittadini milanesi ed è "un esperimento di partecipazione". "Sono quesiti con valori vincolanti e hanno il quorum delle ultime elezioni comunali - specifica l'avvocato Dini -. La percentuale minima per essere valido è proporzionale al numero dei partecipanti alle ultime elezioni comunali, quindi è sufficiente circa il 25 per cento dell'elettorato milanese". (segue) (Rem)