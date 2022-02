I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mafie: Dda di Milano smantella rete di aziende vicine alla 'ndrangheta, 15 arresti e sequestri per 6,5 milioni - La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, nell’ambito di complesse indagini nel settore dello criminalità organizzata, ha delegato i Nuclei di polizia economico-finanziaria di Varese e Milano (con il supporto dei militari del nucleo pef di Verona) a eseguire un’ordinanza del Gip di Milano, emessa nei confronti di soggetti ritenuti appartenere a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di natura fiscale e fallimentare, radicata sul territorio lombardo e operante nel settore dell’armamento e manutenzione della rete ferroviaria italiana, agevolatrice della cosca di ’ndrangheta Arena — Nicoscia di Irma Capo Rizzuto. Le fiamme Gialle di Varese e Milano stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare personale nei confronti di 15 soggetti e un sequestro preventivo "per equivalente” su beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 6,5 milioni di euro. Le indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di ricostruire una rete di società fittiziamente intestate a prestanomi, i quali sono risultati fiduciari dei principali indagati, destinatari del provvedimento restrittivo; tutti soggetti in rapporto di contiguità-parentela con la famiglia ndranghetista Arena-Nicoscia. (Rem)