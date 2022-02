I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Banca centrale, attività economica cresce del 4,5 per cento nel 2021 - L'attività economica del Brasile ha registrato nel 2021 un'espansione pari al 4,5 per cento. Lo riporta la Banca centrale (Bc) brasiliana diffondendo i dati dell'Indice di attività economica (Ibc-Br) considerato un'anticipazione dei risultati del Pil (Prodotto interno lordo). Il dato ufficiale relativo alla performance economica del paese lo scorso anno sarà pubblicato il 4 marzo dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge). Se il dato stimato della Banca centrale fosse confermato il Brasile mostrerebbe di aver recuperato in termini generali le perdite del 2020, pari al 4,1 per cento di pil, a causa degli effetti della pandemia di nuovo coronavirus. (segue) (Res)