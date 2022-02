I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Banca centrale aumenta tasso di interesse di riferimento al 3,5 per cento - La Banca centrale di riserva del Perù (Bcrp) ha alzato il tasso di interesse di riferimento per il settimo mese consecutivo di 50 punti base (Pbs), portandolo al 3,5 per cento. Il tasso di inflazione a dodici mesi, si legge in un comunicato diffuso dalla Banca, si è attestato a gennaio al 5,68 per cento, temporaneamente al di sopra della fascia obiettivo a causa di fattori quali l'aumento dei prezzi internazionali delle forniture alimentari e dei combustibili, nonché il tasso di cambio. L’inflazione, prosegue il comunicato, dovrebbe tornare nella fascia obiettivo tra l’1 e il 3 per cento nel quarto trimestre di quest'anno, a causa dell'inversione dell'effetto di fattori transitori sul tasso di inflazione (tasso di cambio, prezzi internazionali di combustibili e cereali). (Res)