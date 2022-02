Speciale infrastrutture: Sicilia, su frane, a Marettimo pronti a partire i lavori in contrada Chiappera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pronti a partire a Marettimo i lavori per mettere in sicurezza contrada Chiappera". Ad annunciarlo il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, a capo della Struttura contro il dissesto idrogeologico, che ha pianificato e finanziato l'intervento. "L'obiettivo – ha spiegato il governatore siciliano – è garantire quanto più possibile l'incolumità delle persone e tutelare allo stesso tempo le abitazioni e le infrastrutture presenti in una delle perle delle Egadi, restituendo così la piena e sicura fruibilità di un sito di incomparabile bellezza, meta turistica a forte vocazione naturalistica". (ren)