Energia: premier Moldova, occorre accelerare sforzi di interconnessione con Romania

- La Moldova deve accelerare gli sforzi di interconnessione energetica con la Romania. Lo ha detto la premier moldava, Natalia Gavrilita, in conferenza stampa con l'omologo romeno, Nicolae Ciuca, a Chisinau per una riunione intergovernativa. I due capi di governo hanno firmato 11 documenti bilaterali, tra cui un memorandum sulla cooperazione nel campo della sicurezza energetica. "La crisi energetica globale, che ha colpito anche la Moldova, ci ha offerto la possibilità di vedere chi sono i veri amici del Paese. Il supporto fornito dall'Unione europea, dai suoi Stati membri e in particolare dalla Romania è stato fondamentale per superare i momenti più critici che abbiamo attraversato in ottobre", ha detto Gavrilita. Nel quadro dei grandi progetti energetici che la Romania sta portando avanti, incluse l'estrazione e lo stoccaggio del gas naturale, ma anche lo sviluppo delle capacità di generazione di elettricità, "è necessario accelerare gli sforzi di interconnessione energetica", ha continuato. (segue) (Rob)