Energia: premier Moldova, occorre accelerare sforzi di interconnessione con Romania (2)

- Gavrilita ha apprezzato che la decisione di costruire un nuovo ponte sul fiume Prut, il primo nuovo ponte che collegherà le rive del fiume dall'indipendenza. "Si tratta di un ponte che unirà due località omonime: Ungheni" e che "porterà benessere alla gente su entrambe le sponde", non solo in termini di carburante e tempo risparmiato per gli spostamenti, ma anche di "senso di vicinanza, di generazione di nuove opportunità di lavoro, nuovi flussi di turisti e consumatori e nuove imprese". "Diversi documenti importanti sono stati firmati su digitalizzazione, istruzione, ricerca, cooperazione in materia di giustizia e lotta alla corruzione. È stata un'agenda bilaterale fitta, di cui siamo felici", ha affermato la premier moldava. "Siamo molto fortunati che per quanto riguarda la Moldova ci sia un approccio comune di tutte le forze politiche in Romania. Ci auguriamo che attraverso tali partenariati convinceremo tutti gli attori politici in Moldova che i cittadini hanno solo da guadagnare da questa cooperazione", ha sottolineato Gavrilita. (Rob)