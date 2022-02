Tunisia: movimento islamico Ennahda invita deputati a riprendere attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico tunisino Ennahda ha invitato i deputati a sostenere il parlamento tunisino al fine di ripristinare il percorso democratico della Tunisia. Lo riferisce lo stesso movimento in un comunicato diffuso oggi sulla pagina di Facebook ufficiale, nel quale il movimento ha denunciato “la retorica populista e fuorviante nei confronti delle istituzioni statali e di coloro che si sono opposti alle misure eccezionali che chiedono il rispetto della Costituzione”. Ennahda ha rinnovato il suo rifiuto del continuo trasferimento di processi civili di fronte ai tribunali militari, così come la decisione del presidente Kais Saied di sciogliere Consiglio superiore della magistratura (Csm) e del “pericoloso tentativo di controllare questa struttura vitale per il Paese e di minarne l'indipendenza". Informiamo l'opinione pubblica nazionale e internazionale sulla grave situazione sanitaria in cui si trova il deputato Noureddine Bhiri, che è stato detenuto con la forza senza base legale o giustificazione giudiziaria, per quasi un mese e mezzo," ha proseguito il movimento esprimendo solidarietà al suo leader ed ex ministro della Giustizia e chiedendone la liberazione immediata.(Tut)