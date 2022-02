Energia: De Poli (Udc), governo includa anche associazioni e mondo volontariato, "sociale" va aiutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "non si dimentichi di chi, come il mondo dell'associazionismo e del volontariato, ogni giorno, garantisce sostegno e aiuto alle fasce sociali più deboli della nostra società come anziani, malati cronici e persone con disabilità. Gli aumenti spropositati delle bollette di luce e gas rischiano, infatti, di mettere in ginocchio la realtà del non-profit. Chiediamo al governo, pertanto, di includere il 'sociale' nel provvedimento allo studio contro il caro-energia". Lo afferma in una nota il senatore Udc, Antonio De Poli, che aggiunge: "Non vorrei che si ripetesse un errore compiuto purtroppo in passato, quando sostegni e ristori: venivano riconosciuti giustamente alle imprese, in difficoltà a causa della crisi del Covid, ma non ad associazioni ed enti-non profit che, fra l'altro, in questa emergenza sanitaria, rappresentano un pilastro insostituibile del nostro welfare, tutelando i diritti della persona e di quelle più fragili".(Com)