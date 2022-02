Speciale scuola: Pittoni (Lega), abilitazione e reclutamento docenti prossimi obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordato con il ministro dell'Istruzione il meccanismo che consentirà l'aggiornamento delle graduatorie per le supplenze (oltre 700 mila interessati), pur senza ancora disporre del nuovo regolamento e in attesa del tavolo per affrontare la delicata questione dei punteggi, la nostra attenzione (il dialogo è assolutamente trasversale) si concentra ora principalmente su due obiettivi: approvazione della norma su Percorsi formativi abilitanti all'insegnamento (Pas) e accesso diretto a corsi specializzazione sostegno con tre annualità di esperienza specifica; avvio della cosiddetta "fase transitoria" per il superamento del precariato cronico dei docenti e nuovo reclutamento, che chiediamo sia ispirato al nostro ddl 1920". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. "Abbiamo infatti ulteriormente sviluppato tale progetto, che può fornire risposte efficaci per quanto riguarda l'impegno con Bruxelles nel contrasto alla precarietà e per una maggiore qualità del servizio", spiega. (Rin)