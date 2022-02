Milano: arrestati tre minorenni per rapina aggravata in concorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la polizia ferroviaria di Milano Bovisa ha eseguito tre misure di custodia cautelare nei confronti di tre minori, di cui due cittadini marocchini, rispettivamente di anni 14 e 16 e un cittadino italiano, di anni 15, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. I tre minori, nel mese di dicembre 2021, si trovavano a bordo di un treno regionale (sulla linea Saronno-Milano Bovisa) e, dopo aver minacciato con un coltello trecoetanei, li hanno derubati dei portafogli. I medesimi, a bordo del treno (sulla linea Novara Nord-Milano Bovisa), hanno tentato, minacciandolo, d'impossessarsi di una collana di un ragazzo maggiorenne, non riuscendo nell'intento, grazie alla pronta reazione della vittima. Nel mese di gennaio 2022, il minore marocchino di anni 14 ha inoltre commesso a Gerenzago, in provincia di Varese, una rapina aggravata mediante l'utilizzo di un coltello, impossessandosi di un monopattino di proprietà di un minore di anni 18. Il gip del Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso i provvedimenti restrittivi nei confronti dei tre, considerate le modalità criminose con cui hanno perpetrato le rapine a bordo dei treni e la loro pericolosità, tali da renderli gravemente indiziati di fatti delittuosi commessi in un breve lasso di tempo. Gli agenti condurranno i due minori, cittadini marocchini, presso il Carcere Minorile di Benevento, mentre il minore italiano verrà collocato in una comunità sita nella provincia di Varese, a disposizione dell'A.G. (Com)