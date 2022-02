Pnrr: Giacomoni, bene azione FI su istituzione tavolo monitoraggio su Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- "L'istituzione del tavolo di lavoro di monitoraggio delle misure per rafforzare gli enti locali è una buona notizia, che garantirà un impiego efficiente e virtuoso degli strumenti introdotti a sostegno degli Enti locali, l'efficacia della loro attuazione e le eventuali ulteriori necessità che dovessero emergere sui territori". Lo afferma in una nota il deputato Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Il tavolo - continua il parlamentare - che sarà coordinato dal dipartimento della Funzione pubblica e dal dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, con la partecipazione di rappresentanti del Mef, del Dipartimento per le politiche di coesione, di Regioni, Province e Comuni, risponde concretamente all'allarme dei sindaci e degli amministratori locali lanciato in particolare all'assemblea Anci di Parma e mette a disposizione misure che potenziano le capacità di assunzione degli enti attraverso trasferimenti diretti, fondi appositi, semplificazione e reclutamento del personale. Ulteriori strumenti di supporto agli enti locali arrivano dalla convenzione stipulata con Cassa depositi e prestiti, che fa seguito all'approvazione di un mio emendamento al decreto legge Infrastrutture che, proprio per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi legati al Pnrr, dispone che le amministrazioni locali potranno avvalersi, per l'attività di assistenza e per il supporto tecnico operativo, direttamente di Cdp, di sue società controllate e del Mediocredito Centrale S.p.A". (segue) (Com)