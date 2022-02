Giustizia: Draghi, discussione su Csm molto ricca e condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione sul Csm "è stata una discussione ricchissima e molto condivisa che ha raggiunto alcuni obiettivi importanti, a cominciare dalla condivisione dell’impianto fondamentale della riforma, la delimitazione di aree in cui permangono differenze di vedute e l’impegno ad adoperarsi con i capigruppo per approvare la riforma in tempo utile per l’elezione del prossimo Csm”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Cdm. (Rin)