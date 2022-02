Lazio: garante detenuti, bene Consiglio per risolvere problema liste d'attesa Rems

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Una mozione approvata ieri dal Consiglio regionale del Lazio impegna la Giunta a promuovere nuove iniziative volte a risolvere la problematica delle liste d'attesa per l'ingresso nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza dei malati di mente autori di reato, senza ampliarne ulteriormente la capienza. "Ottime le indicazioni approvate dal Consiglio regionale sulle Rems. Se vogliamo conservare lo spirito della riforma che ha abolito gli ospedali psichiatrici giudiziari, non possiamo rincorrere l'ansia custodialista di troppa parte della magistratura, con il rischio di riportare dentro il sistema sanitario nazionale i manicomi aboliti dalla legge Basaglia". Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, ha commentato l'approvazione da parte dell'Aula consiliare della mozione 575 del 4 febbraio 2022, d'iniziativa del consigliere Alessandro Capriccioli, avente ad oggetto "Iniziative urgenti in materia di gestione e funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) del Lazio".