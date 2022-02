Lazio: garante detenuti, bene Consiglio per risolvere problema liste d'attesa Rems (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le misure di internamento in Rems - prosegue Anastasìa - devono veramente essere l'extrema ratio e devono essere mantenute per il tempo strettamente necessario. Poi deve essere il territorio a farsi carico dell'accoglienza e della continuità terapeutica rivolta ai malati di mente autori di reato". Con l'apertura della nuova Rems di Rieti, inaugurata lo scorso agosto, nel Lazio si è arrivati a 106 posti programmati e ad un rapporto di 18 posti per milione di abitanti, mentre la media nazionale risulta ad oggi di 12 per milione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 27 gennaio scorso, si rende necessario giungere, come si legge nella mozione, "alla risoluzione della problematica delle liste d'attesa per l'ingresso nelle Rems, garantendo l'ingresso in tali strutture esclusivamente a pazienti che necessitano di un intervento contenitivo". (segue) (Com)