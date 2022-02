Lazio: garante detenuti, bene Consiglio per risolvere problema liste d'attesa Rems (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale, con la mozione approvata ieri con 26 voti a favore, "impegna il Presidente della Regione e l'assessore competente in materia di sanità ad avviare ogni utile iniziativa al fine di: riconvocare il tavolo tecnico con la Procura generale e la Corte di Appello, per la valutazione delle criticità emerse e la definizione di nuovi percorsi congiunti tra amministrazione penitenziaria, autorità giudiziaria e autorità sanitaria; rivedere il protocollo di intesa esistente al fine di adeguarlo alle sopraggiunte esigenze di carattere organizzativo e strutturale; vincolare gli affidamenti alle strutture socio-sanitare residenziali convenzionate alla disponibilità, da parte delle medesime, a ospitare persone in libertà vigilata". (Com)