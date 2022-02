© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Laos, Saleumxay Kommasith, effettuerà una visita ufficiale in Cambogia su invito dell’omologo Prak Sokhonn, per colloqui bilaterali e per partecipare alla riunione ministeriale dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), che si terrà dal 15 al 17 febbraio sotto la presidenza cambogiana. Lo annuncia una nota del ministero degli Esteri laotiano.(Fim)