Veneto: Zaia, coi monoclonali salvate molte vite ed evitati ricoveri

- L’ultimo rapporto dell’Agenzia Italiana del Farmaco sull’uso dei farmaci monoclonali nella lotta al Covid vede il Veneto al primo posto con 8.097 malati su un totale nazionale di 46.499 a cui è stata sottoposta questa terapia. “E’ un primato che inorgoglisce, perchè siamo stati i primi a credere in questa nuova frontiera della lotta al Covid quando più di qualcuno storceva il naso e avanzava dubbi” sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia. Il Veneto aveva iniziato prima di altri a scegliere i monoclonali, grazie alle corrette valutazioni e agli studi di infettivologi. “Non è esagerato dire che con questa terapia sono state salvate delle vite ed evitati molti ricoveri soprattutto in area critica, perchè i monoclonali hanno dimostrato grande utilità prima di tutto nelle persone portatrici di altre patologie e quindi ad alto rischio di sviluppare la malattia in forma grave”, conclude Zaia.(Rev)