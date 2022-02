Giustizia: M5s su Csm, stop a porte girevoli impronta ex ministro Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’impianto della riforma del Consiglio superiore della magistratura, portata in Consiglio dei ministri, segna in gran parte il ritorno alla riforma Bonafede confermando lo stop al meccanismo delle ‘porte girevoli’ fra magistratura e politica, principio portato avanti da sempre dal Movimento cinque stelle. C’è però bisogno di lavorare ancora in Parlamento per migliorare l’impianto, dobbiamo farlo entro il mese di maggio per garantire l’approvazione definitiva prima del rinnovo delle cariche del Csm”. È quanto affermato, in una nota, dalle deputate e dai deputati del M5s in commissione Giustizia. “Sui meccanismi della legge elettorale - continuano i parlamentari - per l’elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, ci riserveremo di fare ulteriori proposte per le modifiche necessarie nel corso dell’esame in Parlamento. L’obiettivo resta quello di dare al Paese una riforma capace di restituire piena indipendenza e autonomia alla magistratura, nel rispetto dei dettami costituzionali, e di ridare piena credibilità alla categoria agli occhi dei cittadini, proponendosi, tra l’altro, di mettere un argine alla deriva del correntismo”. (Com)