Ucraina: M5s, iniziativa diplomatica Ue-Osce per scongiurare guerra

- "Le notizie che giungono sulla crisi russo-ucraina mostrano una situazione sempre più tesa e preoccupante. La sciagurata ipotesi di un conflitto armato, oltre a mettere a rischio la stabilità e la pace europea e globali, avrebbe ripercussioni molto gravi dal punto di vista economico anche sul nostro Paese. Lo scoppio della guerra causerebbe un’ulteriore impennata dei prezzi dell’energia che sarebbe insostenibile per i cittadini e provocherebbe prevedibili crolli in borsa che danneggerebbero i risparmiatori". Lo dichiarano i componenti Cinque stelle della commissione Esteri di palazzo Madama: il presidente Vito Petrocelli, il capogruppo Gianluca Ferrara, le senatrici Paola Taverna e Simona Nocerino e il senatore Alberto Airola. "Stati Uniti e Russia hanno i loro interessi a soffiare sul fuoco - proseguono i parlamentari in una nota -, ma è l’Europa quella che rischia di bruciarsi. Per questo crediamo che l’Unione europea debba continuare a percorrere con determinazione la strada della diplomazia con Mosca e Kiev, anche in virtù di quell’autonomia strategica da tutti auspicata. Sia i vertici dell’Ue che i governi dei Paesi membri, Italia in primis, stanno lavorando in tal senso: noi auspichiamo che, data la situazione, il livello di pressione diplomatica dell’Ue salga di livello". (segue) (Com)