Ucraina: M5s, iniziativa diplomatica Ue-Osce per scongiurare guerra (2)

- Gli esponenti del M5s concludono: "I massimi rappresentanti dell’Unione europea, da Von der Leyen a Borrell, si facciamo promotori di un tavolo negoziale con i presidenti Putin e Zelensky per avviare una immediata de-esclation e gettare le basi per un duraturo patto di pace tra Russia e Ucraina che garantisca la sicurezza di entrambe le parti. Sarebbe auspicabile che a questa iniziativa diplomatica europea partecipi attivamente anche l’attuale segretaria generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Helga Schmid, di cui sia Ucraina che Russia sono membri". (Com)