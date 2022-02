Speciale difesa: Rizzo partecipa a cerimonia consegna brevetti da palombaro del Comsubin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il mondo della Difesa ha bisogno di una informazione libera, seria e in grado di tenere aperto il confronto con la società civile come quella proposta da Agenzia Nova" Gianluca Rizzo

Presidente della Commissione Difesa dellaCamera dei Deputati

23 luglio 2021

- "E' sempre una emozione partecipare alla consegna del basco blu per il conseguimento del brevetto da palombaro. Sono veramente onorato di portare, con la mia presenza, la vicinanza e l'incoraggiamento dell'istituzione parlamentare a questi giovani che da oggi cessano di essere degli allievi ed entrano a far parte a pieno titolo di una delle componenti di eccellenza della nostra Marina Militare." Lo afferma Gianluca Rizzo, presidente della Commissione Difesa della Camera, che questa mattina sta partecipando alla cerimonia di consegna dei brevetti da palombaro agli allievi del corso ordinario 2021 presso il Raggruppamento Subacquei e Incursori Teseo Tesei (Comsubin) a Le Grazie (Portovenere, La Spezia). (Com)