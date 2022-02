Speciale difesa: Nato, presidente romeno Iohannis, esercito Usa in Romania è prova di solidarietà e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Iohannis, al di là del forte messaggio di solidarietà della Nato, la visita è stata una buona opportunità per discutere gli obiettivi strategici per quest'anno: i preparativi per il vertice della Nato a Madrid nell'Ue, la visione della Romania per il nuovo concetto strategico della Nato. La Romania è determinata a mantenere i suoi impegni di destinare il 2 per cento del Pil alla sicurezza nazionale. Aumentare la resilienza è una direzione chiave per l'azione nell'ambito della strategia di difesa nazionale del Paese", ha detto il presidente romeno. La visita del segretario generale della Nato in Romania coincide anche con l'arrivo dell'esercito statunitense nel Paese all'interno della missione della Task Force Cougar distaccata da Washington dalla Germania per rafforzare il fianco orientale della Nato contro un'eventuale aggressione russa dell'Ucraina. (Rob)