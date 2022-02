Energia: Salvini, emergenza nazionale, parlerò con Draghi per ribadire preoccupazioni sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pozzonovo è un piccolo Comune in provincia di Padova con poco più di tremila abitanti: ha ricevuto una bolletta per l’illuminazione pubblica relativa ai mesi di ottobre e novembre 2021 da 12.656 euro. L’anno precedente erano stati quasi la metà: 6.936 euro. Lo riferisce la Lega in una nota. “Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale, che rischia di azzerare i benefici dei fondi europei e mette in ginocchio famiglie, commercianti, artigiani e imprese. Attendiamo provvedimenti del governo, presto parlerò direttamente con Draghi anche per ribadire le giuste preoccupazioni dei sindaci”, afferma il leader della Lega, Matteo Salvini. (Com)