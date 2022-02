Agricoltura: Patuanelli, problema non sono risorse, ma corretta allocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera transizione da fare "è sulla capacità di far sì che cose funzionino realmente" e "non credo sia un problema di risorse, ma della capacità di allocarle nel modo giusto". Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, concludendo ad Assisi i lavori della XIV edizione del Convegno nazionale "Gestione del rischio in agricoltura". Occorre "lavorare perché lo strumento risolva realmente il problema a chi fa agricoltura", ha aggiunto.(Rin)