Trasporti: CC, salviamo Roma-Lido, 16 febbraio sit in ad Acilia, Gualtieri mantenga promesse

- "Basta promesse, salviamo la Roma-Lido". Mercoledì 16 febbraio, a partire dalle ore 16.30, i consiglieri comunali e municipali della Lista Calenda, daranno vita ad un sit in, nel piazzale antistante la stazione di Acilia. “La Roma-Lido è servita da un treno ogni 30 minuti circa, ed è l’unica infrastruttura che insiste sul Municipio Roma X", spiega in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Calenda, Francesco Carpano. "La Giunta Gualtieri aveva promesso il doppio dei treni sulla tratta entro la fine di gennaio. Le promesse sono state però disattese, e ad oggi l’unica soluzione è quella di spostare due treni dalla metropolitana di Roma. Come Lista Calenda - spiega il consigliere - chiediamo non solo più treni, ma anche la realizzazione di più stazioni lungo la linea". (segue) (Com)