Trasporti: CC, salviamo Roma-Lido, 16 febbraio sit in ad Acilia, Gualtieri mantenga promesse (2)

- "E soprattutto vogliamo portare avanti la nostra proposta politica. Unire la Roma Lido alla Linea B - aggiunge Carpano -. Lo prevede il piano regolatore, eppure Gualtieri è fermo sulla posizione di non chiedere a Zingaretti il passaggio di competenze. Forse perché Comune e Regione appartengono allo stesso colore politico? Come Lista Calenda ci vogliamo assumere un impegno: semplificare la vita dei cittadini. Partiamo da quella degli utenti della Roma Lido. Ecco perché martedì 15 febbraio, in occasione del consiglio comunale, presenteremo una modifica al Pums, perché Roma si doti di un’unica linea metropolitana che vada dalla stazione di Rebibbia e Jonio fino al mare", conclude Carpano. (Com)