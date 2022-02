Rifiuti: sindaco Civitavecchia, a Roma devono mettersi in testa che non siamo terra di conquista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sentito consiglieri regionali dire che la politica non può interferire con il lavoro degli uffici. Eppure autorevoli membri della giunta Zingaretti si spingono ormai ad affermare non solo che i pareri di Comune e Soprintendenza non sono vincolanti, ma pure che il richiamo dell'Asl ai rischi per la salute non conta, perché "l'azienda ha dato rassicurazioni". Quindi, chi ha interesse ad aprire l'impianto "convince" più della struttura pubblica responsabile della sanità? Questo afferma, ad oggi, la Regione Lazio". Così inizia una nota del sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco. (segue) (Com)