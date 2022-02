Sanità: Peluffo (Pd), su carenza medici di base si chiariscano le responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Fontana, come a seguire un canovaccio ormai consunto, anche oggi va a caccia di un colpevole per coprire le inadeguatezze di Regione Lombardia. Spiace però nuovamente smentire il presidente con l'evidenza: se in Lombardia esiste il problema dei medici di base è infatti bene capire fino in fondo le responsabilità. Perché è vero che il governo non può chiamarsi estraneo alle difficoltà, ma è altrettanto vero che Regione Lombardia non è spettatrice della partita". Lo dichiara in una nota il segretario lombardo del Partito Democratico Vinicio Peluffo, rispondendo alle affermazioni di questa mattina in merito la mancanza di medici di base fatte dal presidente Fontana. "Tanto per cominciare è bene ricordare che in Lombardia, contrariamente all'Emilia Romagna, alla Toscana e al Veneto, sono stati svuotati da tempo i servizi periferici - sottolinea Peluffo -. La mania accentratrice ha così prodotto più danni che benefici ai cittadini, che per avere risposte possono dunque rivolgersi solo e unicamente al medico di base. Un punto di riferimento, soprattutto per anziani e fragili, che deve così preoccuparsi anche delle scartoffie – compresi certificati di malattia, esiti di tamponi e inghippi del Green pass. E non è finita: a complicare l'esistenza ai medici di base vi è anche la conferma della separazione Ats e Asst, con la conseguenza che i cittadini non capiscono più chi fa cosa e perché". Peluffo interviene anche sul tema della formazione: "Vorrei ricordare che è vero che il governo si occupa in maniera preponderante delle specializzazioni, ma è altrettanto vero che la Regione può contribuire finanziando borse di studio aggiuntive. Inoltre, per quanto riguarda la formazione dei medici di medicina generale la competenza è unicamente regionale". "La pandemia ci ha insegnato molto. Ha fatto capire quel che funziona e quello che non funziona. E la nuova riforma sanitaria di Regione Lombardia è lungi dal centrare l'obiettivo di una nuova sanità a servizio della collettività", conclude il segretario del Pd. (Com)