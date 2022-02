Sanità: Lorefice (M5s), più risorse per recuperare visite ed esami rimandati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata mondiale del malato un pensiero va a tutte le persone che stanno combattendo contro la malattia e la sofferenza e alle loro famiglie. Lo dichiara la presidente della commissione Affari sociali della Camera, Marialucia Lorefice, del Movimento cinque stelle. “Stiamo facendo tutto il possibile, con il massimo impegno, perché a ogni malato, anche in tempo di pandemia, siano offerte cure e assistenza adeguate, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza - prosegue la parlamentare in una nota -. Essere vicini ai malati significa oggi garantire che le prestazioni rinviate a causa dell’emergenza Covid possano essere recuperate nel più breve tempo possibile ed è per questo che bisogna immettere nuove risorse nel sistema sanitario per garantire screening, visite ed esami. Non dobbiamo mai dimenticare che i fondi per la sanità non sono un costo ma un investimento”. L'esponente del M5s aggiunge: “Un ringraziamento particolare va a medici, infermieri, operatori sanitari e volontari che, seppur messi a dura prova negli ultimi due anni, non si sono mai sottratti alle loro responsabilità, anche a costo della propria salute. Per questo vorrei che quella di oggi fosse non soltanto una giornata di solidarietà ma anche di speranza”. (Com)