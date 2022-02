Italia-Bangladesh: 50 anni relazioni, segretario generale Farnesina Sequi incontra ambasciatore Ahsan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero degli Esteri, ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha ricevuto oggi l'ambasciatore del Bangladesh, Shameem Ahsan, alla vigilia del 50mo anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Lo riferisce una nota della Farnesina. Il 12 febbraio 1972, immediatamente dopo l'ottenimento dell'indipendenza, l'Italia fu tra i primi Paesi a riconoscere il Bangladesh, e tra i primi a sostenerne successivamente l'ingresso alle Nazioni Unite. Nel corso dell'incontro, il segretario generale ha consegnato all'ambasciatore Ahsan un messaggio augurale indirizzato dal ministro Luigi Di Maio all'omologo del Bangladesh, Abdul Momen. Il colloquio ha anche costituito l'occasione per fare il punto sull'eccellente stato delle relazioni tra Roma e Dacca e per concordare sull'opportunità di rafforzare la cooperazione bilaterale sulle questioni migratorie così come in settori di comune interesse quali l'energia e la difesa. (Com)