Torino: Lo Russo, soprintendente teatro Regio scelto tramite manifestazione interesse

- Abbiamo convenuto che in vista del consiglio del teatro Regio previsto per il 16 febbraio, chiederò che il nuovo soprintendente venga scelto tramite una manifestazione di interesse, sottoponendola poi al ministro Franceschini. Lo ha annunciato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine dell'incontro con la Regione Piemonte. "Dopo la decisione della Regione il consiglio di indirizzo può finalmente operare. Durante l'incontro si è parlato anche del Festival dell'economia, la discussione è in corso e nei prossimi giorni si arriverà ad una decisione", ha concluso Lo Russo.(Rpi)