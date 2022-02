Omicidio Sacchi: pm Guccione, Anastasiya ha sottovalutato i rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanni "Princi coinvolge la" Anastasiya "Kylemnyk perché non poteva rischiare di fare lui lo scambio dato che era stato fermato dalla polizia appena pochi giorni prima". Lo ha detto il pm Giulia Guccione nel corso della requisitoria nel processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio di Luca Sacchi avvenuto a Roma il 24 ottobre 2019, e che vede imputati Marcello e Armando De Propris, Valerio Del Grosso, Paolo Pirino e Anastasiya Kylemnyk. Guccione si riferisce a Giovanni Princi, l'amico di Luca Sacchi, l'organizzatore della compravendita di droga già condannato a 5 anni in un processo stralcio. Ha letto le chat tra la ragazza e il fidanzato in cui si evince che lei sapeva della droga. "Non sappiamo - ha detto il pm- cosa abbia spinto Anastasiya ad accettare" di partecipare all'acquisto della droga. "Forse ha sottovalutato i rischi, ma quel fatto, negli ultimi giorni, aveva creato frizione tra lei e Luca". (Rer)