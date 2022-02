© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 28 febbraio in Francia la mascherina contro il coronavirus non sarà più obbligatoria nei luoghi chiusi dove viene richiesto il green pass all'entrata. Lo ha reso noto il ministero della Salute francese con un comunicato. La mascherina continuerà ad essere obbligatoria nei trasporti pubblici e in altri luoghi chiusi dove non viene richiesto il green pass.(Frp)