Imprese: Bignami (Fd'I), relazione Copasir evidenzia aspetti fondamentali

24 luglio 2021

- La relazione del Copasir "mette in evidenza aspetti fondamentali che riteniamo dovranno essere affrontati dal Parlamento nei prossimi mesi, non lasciando inevaso il dibattito su temi centrali come invece accaduto in passato". Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile nazionale di Fd'I del dipartimento mondi produttivi. "A partire dalla effettiva difesa degli asset industriali economici e strategici rispetto ai quali auspichiamo il rafforzamento di quella golden power che già in passato, nonostante il limitato uso, ha garantito il conseguimento di interessi nazionali e di cui riteniamo necessaria l'estensione anche su Pmi estranee ai settori sicurezza e difesa. Per questo - conclude - lavoreremo affinché si realizzi una intelligence economica più significativa capace di perseguire, in un contesto globale sempre più competitivo, la piena ed effettiva tutela e la promozione degli interessi nazionali ritenendo opportuna una riflessione anche sull'ingresso di Cdp in aziende strategiche per l'economia nazionale che è diversamente rischiano di avere il proprio baricentro eccessivamente spostato su altre Nazioni".(Rin)