Moldova: premier Gavrilita, aiuti dalla Romania saranno a beneficio di tutti cittadini

- I governi della Romania e della Moldova firmeranno, al termine della riunione congiunta di oggi, l'accordo intergovernativo sull'attuazione di un programma di assistenza basato su un aiuto finanziario non rimborsabile di 100 milioni di euro dalla Romania. Lo ha affermato il primo ministro moldavo, Natalia Gavrilita in una dichiarazione. Il capo del governo di Chisinau ha sottolineato che il documento è "uno strumento molto generoso" di cui beneficeranno le comunità di tutta la Moldova. "Un incontro congiunto di due governi è un evento raro nell'agenda diplomatica della Moldova e sono lieto che a 10 anni dal primo incontro dei due Gabinetti, a Iasi, ci incontriamo oggi e non solo per un incontro simbolico, ma anche con un'agenda estremamente ambiziosa a beneficio dei cittadini su entrambe le sponde del fiume Prut", ha spiegato la premier moldova. "Oggi, al termine dell'incontro, verranno firmati diversi documenti bilaterali, che coprono un'ampia gamma di aree con un impatto diretto sulla vita dei cittadini. Forse la migliore notizia che possiamo annunciare oggi è che, al termine dell'incontro, firmeremo l'accordo intergovernativo sull'attuazione di un programma di assistenza basato su un aiuto finanziario non rimborsabile di 100 milioni di euro dalla Romania. È uno strumento molto generoso, che andrà a beneficio delle comunità dell'intero territorio della Moldova", ha affermato Gavrilita. (segue) (Rob)