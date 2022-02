Moldova: premier Gavrilita, aiuti dalla Romania saranno a beneficio di tutti cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di governo ha sottolineato di volere aumentare la qualità della vita, soprattutto nelle zone rurali, e questi fondi possono essere utilizzati anche per le infrastrutture locali, siano esse strade, scuole o reti di approvvigionamento idrico. "Questi investimenti saranno un vero motore per lo sviluppo economico delle comunità, genereranno posti di lavoro e, quindi, speriamo che le persone ricomincino a credere nella prospettiva di costruire un futuro qui, a casa", ha evidenziato Gavrilita. Parte dei 100 milioni di euro sarà utilizzata per riabilitare istituzioni culturali o progetti mediatici, consolidando così la convergenza tra spazi culturali e mediatici sulle due sponde del fiume Prut. Gavrilita ha ricordato, in anteprima, un altro accordo con la Romania, quello relativo alla riduzione delle tariffe di roaming. "Vorrei citare la premiere in termini di riduzione delle tariffe di roaming. Questa è la prima volta che la Moldova ha firmato un accordo del genere con uno Stato membro dell'Unione Europea, e i vantaggi di questo accordo si sentiranno nelle tasche di ogni cittadino che attraverserà il fiume Prut ai parenti, per fare shopping o per il turismo ", ha detto Gavrilita. La premier ha parlato anche della firma dell'Accordo per la realizzazione di un ponte stradale a Ungheni, che rappresenterà un primo passo verso un'area metropolitana transfrontaliera Iasi-Ungheni. (Rob)