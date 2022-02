Sardegna: Coldiretti, caro prezzi record, ortofrutta, suinicolo e bovini da latte i più penalizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prezzi delle materie prime alle stelle e costi dell’energia record mettono in difficoltà l’agricoltura sarda ma soprattutto alcuni settori importanti come l’ortofrutta e gli allevatori di suini e bovini da latte a cui si aggiungono gli effetti sempre più pesanti dei cambiamenti climatici che in cui in pochi mesi si è passati dalla siccità, alle troppe piogge e adesso al ghiaccio e all’assenza di precipitazioni. “Un effetto caro prezzi che sta investendo tutto il territorio nazionale – afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – per questo da giorni come Coldiretti stiamo programmando una mobilitazione a sostengo soprattutto di quei settori, come ortofrutticolo, suinicolo e bovino da latte, che nonostante la crescita dei costi di produzione si ritrovano a vendere i propri prodotti agli stessi prezzi degli anni scorsi, a volte, e questo è il paradosso insostenibile, anche a prezzi inferiori. Nei prossimi giorni saremo davanti alle Prefetture per manifestare questo disagio”. (segue) (Rsc)