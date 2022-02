Sardegna: Coldiretti, caro prezzi record, ortofrutta, suinicolo e bovini da latte i più penalizzati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo tsunami del caro prezzi che si sta abbattendo sul mondo imprenditoriale sta facendo schizzare i costi di produzione. Con l’energia elettrica che cresce di giorno in giorno registrando aumenti record. A questi si aggiungono quelli del gasolio e dei mangimi (intorno al +40 per cento). Aumenti che il mondo agricolo paga alla fonte ma che spesso non trova riscontro a valle quando porta sul mercato i propri prodotti, come per esempio il latte vaccino venduto in media a 35 centesimi al litro piuttosto che i carciofi (“dopo le perdite dei messi scorsi con -70 per cento di produzione e -55 per cento di fatturato adesso che si comincia a produrre con le quantità ordinarie il prezzo di vendita del carciofo è lo stesso degli altri anni anche se i costi di produzione sono molto più alti” sostiene il produttore di carciofi di Samassi Giuseppe Onnis); non va meglio per il settore suinicolo uno dei più penalizzati dal Covid: “mentre il prezzo di vendita della carne è sceso del 15 per cento - dice l’allevatore Pierluigi Mamusa – i costi di produzione sono cresciuti del 400 per cento”. (segue) (Rsc)