Sardegna: Coldiretti, caro prezzi record, ortofrutta, suinicolo e bovini da latte i più penalizzati (3)

- Per i cerealicoltori, già ridotti ai minimi storici a causa delle speculazioni, l’annata è mezzo compromessa. Prima ritardi nell’arare per i terreni troppo aridi, poi da novembre si sono dovuti fermare a causa delle intense piogge (e le terre che hanno arato e seminato hanno abortito) e oggi si ritrovano nel paradosso di avviare gli irrigatori per i campi seminati per via di quasi due mesi senza precipitazioni e dall’altra avere una parte di terreni ancora inaccessibili ai trattori perché inzuppati dalle quantità di acqua straordinarie cadute a novembre in cui, secondo i dati iconaclima.it elaborato di Coldiretti Sardegna, si è avuto un + 45 per cento di piogge in più rispetto alla media del trentennio 1981-2010, che lo classificano (novembre 2021) alla decima posizione nella serie storica dei mesi di novembre più piovosi. Per i carcioficoltori le perdite si aggirano intorno al 70 per cento di prodotto e del 55 per cento di fatturato in una delle Regioni, con Puglia e Sicilia in cui si producono più carciofi in Europa. I carciofi sono marciti e asfissiati in campo essendo rimasti a mollo per troppo tempo. Adesso l’incubo si chiama invece gelate che rischiano di bruciare i capolini. (segue) (Rsc)