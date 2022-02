Sardegna: Coldiretti, caro prezzi record, ortofrutta, suinicolo e bovini da latte i più penalizzati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La musica non cambia per tutti gli altri prodotti da campo, asfissiati e spesso non coltivati per via del clima pazzo che non permette di coltivare o per la durezza della terra dovuta alla siccità o alle troppe precipitazioni. “Il caro prezzi sommato agi effetti dei cambiamenti climatici si stanno abbattendo violentemente sui campi e stanno mettendo in ginocchio la nostra agricoltura – afferma il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba –, una situazione ormai insostenibile e non aiutata da un sistema burocratico elefantiaco nemico delle imprese. Ci sono tante aziende che ancora non hanno ricevuto un euro dalla famigerata siccità del 2017, nonostante abbiano presentato domanda regolarmente con tanto di certificazione sul campo delle perdite”. (segue) (Rsc)